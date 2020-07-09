В Нижнем Тагиле станция скорой помощи получила новый реанимобиль
Сегодня, 14:37Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Станция скорой помощи Нижнего Тагила получила новый реанимобиль в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024, Нижний Тагил
Главный врач скорой Сергей Безбородов рассказал, что автомобиль пока не используется, так как проводится техническая проверка и оформляются документы. Он отметил, что это не займет много времени.
Напомним, что всего медучреждения Свердловской области получили 20 машин на базе Ford Transit и восемь на базе ГАЗель. Нижний Тагил получил автомобиль последней парки. Все транспортные средства имеют оборудование для транспортировки и контроля состояния пациентов.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей