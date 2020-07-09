В Нижнем Тагиле за сутки подтвержден еще 21 случай заболевания коронавирусом
Сегодня, 14:01Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки с 8 по 9 июля в Нижнем Тагиле был подтвержден еще 21 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
Всего в городе количество заболевших достигло 725 человек.
Напомним, в Свердловской области за сутки в муниципалитетах зарегистрировано 276 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 15 тысяч человек, из них более 9,2 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Кроме того, подтверждено три летальных случая. Всего от инфекции в регионе скончались 144 человека.
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