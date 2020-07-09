В Нижнем Тагиле за сутки подтвержден еще 21 случай заболевания коронавирусом

Напомним, в Свердловской области за сутки в муниципалитетах зарегистрировано 276 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 15 тысяч человек, из них более 9,2 тысяч пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Кроме того, подтверждено три летальных случая. Всего от инфекции в регионе скончались 144 человека.