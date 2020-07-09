В России за сутки подтверждено еще более 6,5 тысяч случаев заражения COVID-19
Сегодня, 12:48Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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За сутки с 8 по 9 июля в России было подтверждено 6509 случаев заражения коронавирусом, из них у 1778 человек болезнь протекает без выраженных симптомов, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
Всего в стране выявлено за время пандемии 707 301 случаев заболевания коронавирусом.
Кроме того, было подтверждено 176 летальных случаев. В общей сложности от инфекции скончались 10 843 человека.
По информации Роспотребнадзора за сутки проведено свыше 288 тысяч тестов на выявление инфекции, а под наблюдением медиков остается больше 276 тысяч человек.
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