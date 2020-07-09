В Свердловской области число заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч человек

Самое большое число случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там положительный диагноз был поставлен 163 пациентам. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского. Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Кушвы, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Пышминского городского округа, Североуральского, Серовского и Сысертского городских округов.

В общей сложности количество зарегистрированных случаев составляет 15 068 человек.

Кроме того, сообщается о том, что 174 человека находятся в тяжелом состоянии, еще у 854 состояние расценивается как средней тяжести.