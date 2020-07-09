В Свердловской области еще три человека скончались от коронавируса

В общей сложности с начала пандемии количество скончавшихся достигло 144 человек.

Напомним, за сутки оперштаб подтвердил 276 случаев заболевания новой инфекцией, а общее число зараженных превысило 15 тысяч человек. Число выздоровевших от коронавируса составляет более 9,2 тысяч пациентов.