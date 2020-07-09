В Свердловской области еще три человека скончались от коронавируса
Сегодня, 13:03Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Оперативный штаб Свердловской области подтвердил еще три летальных случая коронавируса за сутки с 8 по 9 июля.
Сюжеты: Коронавирус
В общей сложности с начала пандемии количество скончавшихся достигло 144 человек.
Напомним, за сутки оперштаб подтвердил 276 случаев заболевания новой инфекцией, а общее число зараженных превысило 15 тысяч человек. Число выздоровевших от коронавируса составляет более 9,2 тысяч пациентов.
Напомним, в Свердловской области режим самоизоляции был продлен до 13 июля.
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