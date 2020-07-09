В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 заразились 390 медработников
В Свердловской области Фондом социального страхования было подтверждено 390 случаев заболевания коронавирусом, сообщает 66.RU.
Они все получат президентские выплаты. Также отмечается, что еще 100 случаев находятся на подтверждении. Об этом стало известно по итогам встречи полпреда Николая Цуканова с руководителем Росздравнадзора по Свердловской области Оксаной Федосеевой.
Росздравнадзор на данный момент проводит в регионе проверку, насколько Минздрав справляется с коронавирусом. В частности, соответствует ли число развернутых коек в больницах требованиям, а также насколько качественно медики оказывают помощь.
Полномочный представитель президента рекомендовал Росздравнадзору обратить внимание на то, какого качества помощь оказывается в других направлениях — онкологическом, кардиологическом и так далее.
Цуканов отметил, что в регионе недостаточно активно ведется работа по представлению медиков к наградам. По его словам, свердловские власти должны представить наиболее достойных.
Напомним, что в Свердловской области общее число заболевших коронавирусом превысило 15 тысяч человек, из них более 9,2 тысяч выздоровели, еще 144 — скончались.