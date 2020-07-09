В Свердловской области с начала пандемии COVID-19 заразились 390 медработников

Они все получат президентские выплаты. Также отмечается, что еще 100 случаев находятся на подтверждении. Об этом стало известно по итогам встречи полпреда Николая Цуканова с руководителем Росздравнадзора по Свердловской области Оксаной Федосеевой.

Росздравнадзор на данный момент проводит в регионе проверку, насколько Минздрав справляется с коронавирусом. В частности, соответствует ли число развернутых коек в больницах требованиям, а также насколько качественно медики оказывают помощь.

Полномочный представитель президента рекомендовал Росздравнадзору обратить внимание на то, какого качества помощь оказывается в других направлениях — онкологическом, кардиологическом и так далее.

Цуканов отметил, что в регионе недостаточно активно ведется работа по представлению медиков к наградам. По его словам, свердловские власти должны представить наиболее достойных.