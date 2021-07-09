Таблички на тагильских деревьях признаны незаконными. Но виновные не наказаны

Таблички на тагильских деревьях признаны незаконными. Но виновные не наказаны
Таблички на тагильских деревьях признаны незаконными. Но виновные не наказаны
Сегодня, 12:05Здоровье и экологияАнна ГригорьеваФото: ОД «Тагил без ям»
Нижнетагильская природоохранная прокуратора признала незаконность табличек на деревьях, которые были развешены в центре города неким реабилитационным центром весной этого года. Однако наказать виновников нарушения ведомство не торопится.

В официальном ответе от прокуратуры сказано, что решением Нижнетагильской городской думы от 20 января 2018 года запрещается подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать гвозди в стволы, прикреплять рекламные изделия, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья.

В действиях лиц, разместивших объявления на деревьях, усматриваются признаки административного правонарушения,сообщил и. о. нижнетагильского природоохранного прокурора Денис Желябовский.

По его словам, за подобное наказание предусмотрена ответственность в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 10 до 15 тысяч рублей.

Таким образом, размещение на деревьях табличек рекламного и нерекламного характера незаконно,говорится в официальном ответе ведомства.

Однако, планирует ли природоохранная прокуратура провести проверку по данному факту и наказать виновных, в ведомстве не сообщили.

Кроме того, тагильский общественник Никита Чапурин подавал заявление в полицию по факту размещения рекламы на деревьях. Однако, как рассказал TagilCity.ru сам Никита, ответ от правоохранительных органов он пока не получил.

Напомним, в марте этого года тагильчане обратили внимание на прибитые к деревьям в центре города таблички с телефоном для людей, страдающих от алкоголизма или наркозависимости. Активистам удалось снять более 80 подобных табличек.

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