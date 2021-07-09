Таблички на тагильских деревьях признаны незаконными. Но виновные не наказаны

Нижнетагильская природоохранная прокуратора признала незаконность табличек на деревьях, которые были развешены в центре города неким реабилитационным центром весной этого года. Однако наказать виновников нарушения ведомство не торопится.

В официальном ответе от прокуратуры сказано, что решением Нижнетагильской городской думы от 20 января 2018 года запрещается подвешивать на деревьях посторонние предметы, забивать гвозди в стволы, прикреплять рекламные изделия, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут повредить деревья. В действиях лиц, разместивших объявления на деревьях, усматриваются признаки административного правонарушения,сообщил и. о. нижнетагильского природоохранного прокурора Денис Желябовский. По его словам, за подобное наказание предусмотрена ответственность в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 10 до 15 тысяч рублей. Таким образом, размещение на деревьях табличек рекламного и нерекламного характера незаконно,говорится в официальном ответе ведомства. Однако, планирует ли природоохранная прокуратура провести проверку по данному факту и наказать виновных, в ведомстве не сообщили. Кроме того, тагильский общественник Никита Чапурин подавал заявление в полицию по факту размещения рекламы на деревьях. Однако, как рассказал TagilCity.ru сам Никита, ответ от правоохранительных органов он пока не получил. Напомним, в марте этого года тагильчане обратили внимание на прибитые к деревьям в центре города таблички с телефоном для людей, страдающих от алкоголизма или наркозависимости. Активистам удалось снять более 80 подобных табличек. Таинственный центр реабилитации развешивает незаконную рекламу на тагильских деревьях 6 Фото В центре Нижнего Тагила местный житель заметил и снял с деревьев десятки табличек с телефоном для людей, страдающих от зависимостей.

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