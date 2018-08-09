18 уголовных дел были заведены в Нижнем Тагиле за незаконную продажу спиртного
В Нижнем Тагиле продолжается борьба с незаконной продажей алкоголя. С начала 2018 года против предпринимателей было возбуждено 18 уголовных дел, закрыты 3 торговые точки и выписано штрафов на сумму 2,4 млн. рублей.
В результате организованных с начала года 189 проверок правоохранительные органы выявили 55 нарушителей, у которых отсутствовала лицензия на продажу алкоголя. Против 18 предпринимателей были возбуждены уголовные дела за незаконную продажу алкогольной продукции, представляющую угрозу жизни и здоровью граждан. Сумма выписанных штрафов составила 2,4 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2017 года были выписаны штрафы на 3,5 млн.
Как сообщают «Все новости», три торговые точки оперативники закрыли, так как их владельцы не устранили выявленные нарушения закона. После проверки 22 жалоб на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним оказалось, что все поступившие обращения подтвердились. Согласно информации МВД, за 7 месяцев с начала года изъято более 7800 литров алкоголя. Случаев продажи контрафактного спиртного не зафиксировано.