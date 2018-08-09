18 уголовных дел были заведены в Нижнем Тагиле за незаконную продажу спиртного

В результате организованных с начала года 189 проверок правоохранительные органы выявили 55 нарушителей, у которых отсутствовала лицензия на продажу алкоголя. Против 18 предпринимателей были возбуждены уголовные дела за незаконную продажу алкогольной продукции, представляющую угрозу жизни и здоровью граждан. Сумма выписанных штрафов составила 2,4 млн рублей, тогда как за аналогичный период 2017 года были выписаны штрафы на 3,5 млн.