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18 уголовных дел были заведены в Нижнем Тагиле за незаконную продажу спиртного
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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18 уголовных дел были заведены в Нижнем Тагиле за незаконную продажу спиртного

Сегодня, 01:00Здоровье и экология
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