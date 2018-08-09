Бизнесмен из Берёзовского продавал опасную для здоровья незамерзайку
Сегодня, 00:20Здоровье и экология
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В ходе проверки Роспотребнадзором магазина индивидуального предпринимателя в городе Берёзовский было установлено, что там продают стеклоомывающую жидкость опасную для здоровья. Бизнесмен оштрафован на 30 тыс. рублей.
После жалобы потребителя органы Роспотребнадзора организовали проверку магазина «Маслёнка» в городе Берёзовский. На прилавках была обнаружена незамерзайка марки «Polar Star», в которой, согласно результатам исследований, уровень метанола превышал допустимый в 10 раз.
Как сообщают «Вечерние Ведомости», Арбитражный суд Свердловской области признал предпринимателя виновным по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.
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