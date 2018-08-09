Бизнесмен из Берёзовского продавал опасную для здоровья незамерзайку

После жалобы потребителя органы Роспотребнадзора организовали проверку магазина «Маслёнка» в городе Берёзовский. На прилавках была обнаружена незамерзайка марки «Polar Star», в которой, согласно результатам исследований, уровень метанола превышал допустимый в 10 раз.