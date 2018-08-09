Реабилитация Черноисточинского пруда начнется в январе 2019 года

Проект экологической реабилитации семи водоемов Свердловской области разработан Министерством природных ресурсов и экологии.
В проект включен Черноисточинский пруд, питьевую воду из которого получают жители районов ГГМ И Вагонка.
Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, качество питьевой воды должно улучшиться к 2024 году.
Экспериментальным проектом станет очистка Черноисточинского водохранилища. В 2018 году на эти цели было выделено 50 миллионов рублей. Капитальный ремонт ГТС в поселке должен завершиться в скором времени.
Экологическая реабилитация Черноисточинского пруда находится на особом контроле правительства. В четвертом квартале в Горноуральском городском округе состоится выездное заседание межведомственной комиссии, созданной специально для решения этого вопроса по поручению главы региона, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев.
Если региональный проект будет включен в национальный, его реализация начнется в январе 2019 года. Из средств федерального и областного бюджетов на все работы планируется выделить 1,2 миллиарда рублей в период до декабря 2024 года.