Реабилитация Черноисточинского пруда начнется в январе 2019 года

В проект включен Черноисточинский пруд, питьевую воду из которого получают жители районов ГГМ И Вагонка.

Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, качество питьевой воды должно улучшиться к 2024 году.

Экспериментальным проектом станет очистка Черноисточинского водохранилища. В 2018 году на эти цели было выделено 50 миллионов рублей. Капитальный ремонт ГТС в поселке должен завершиться в скором времени.

Экологическая реабилитация Черноисточинского пруда находится на особом контроле правительства. В четвертом квартале в Горноуральском городском округе состоится выездное заседание межведомственной комиссии, созданной специально для решения этого вопроса по поручению главы региона, сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Вячеслав Тюменцев.