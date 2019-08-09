В Демидовской больнице Нижнего Тагила открыли обновленный кабинет томографии

Помещение отремонтировали, а оборудование в тестовом режиме работает с 11 июля этого года. В торжественном открытии принял участие глава города Владислав Пинаев, который отметил, что на тагильские больницы и поликлиники Министерство здравоохранения региона регулярно выделяет значительные средства. Таким образом, жители города и близлежащих территорий могут проходить обследование в Нижнем Тагиле, а не в Екатеринбурге.

Раньше у нас стояло оборудование, которое делало только 16 срезов, это производит 32. Оно имеет оптимальную лучевую нагрузку для взрослых и детей. Если раньше мы могли проводить обследование у людей с весом до 120 килограммов, то сейчас уже до 140 кг. Также есть режим, который позволяет вдвое устранять шумы при работе с тучными пациентами и больными, у которых установлены металлические имплантаты. Оборудование очень востребовано. Оно уже работает в круглосуточном режиме, сообщил Овсянников.