В России зафиксировано рекордное число больных раком детей
Сегодня, 14:57Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Росстат опубликовал данные статистики за 2018 год по числу российских детей, заболевших онкологией
С 2008 года это максимально высокий показатель для России. Всего в 2018 году в диспансере находились более 26,9 тысячи детей со злокачественными новообразованиями. В 2008 году число больных раком детей составляло 16,6 тысячи.
Академик РАН Александр Румянцев отметил, что рост показателя связан с увеличением количества несовершеннолетних, находящихся под присмотром врачей. При этом, 80% детей, получивших своевременное лечение, имеют безрецидивное течение болезни более пяти лет.
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