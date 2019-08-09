В Свердловской области сообщили об эффективной профилактике СПИДа
Сегодня, 08:50Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Свердловский СПИД-Центр проанализировал эффективность превентивных мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и сообщил о соответствии их всем требованиям и рекомендациям ВОЗ, информирует правительство региона.
В настоящий момент в Свердловской области действуют программы классического и экспресс тестирования на ВИЧ, ежегодно тестирование проходят около 25% населения. ВИЧ-позитивным свердловчанам доступно антиретровирусное лечение, разработаны меры профилактики по недопущению передачи ВИЧ от матери к ребенку.
Также более 85% населения получают информацию о профилактике ВИЧ. Основная масса свердловчан информирована на работе и в образовательных учреждениях. Более 97% населения получают информацию о необходимости тестирования на ВИЧ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей