В Свердловской области сообщили об эффективной профилактике СПИДа

В настоящий момент в Свердловской области действуют программы классического и экспресс тестирования на ВИЧ, ежегодно тестирование проходят около 25% населения. ВИЧ-позитивным свердловчанам доступно антиретровирусное лечение, разработаны меры профилактики по недопущению передачи ВИЧ от матери к ребенку.

Также более 85% населения получают информацию о профилактике ВИЧ. Основная масса свердловчан информирована на работе и в образовательных учреждениях. Более 97% населения получают информацию о необходимости тестирования на ВИЧ.