10 августа по Свердловской области синоптики обещают грозу, ливни, шквалистый ветер. Возможны затопления из-за поднятия уровня воды, предупреждает ЕДДС Нижнего Тагила.

Диспетчерская служба предупреждает о таких последствиях как паводок, размытие мягких участков грунта, автомобильных магистралей и дорог, железнодорожных путей. Возможны сильные нагрузки от ветра на конструктивные элементы зданий, разрушение построек, линий электропередач, повал деревьев. Также возможны перебои в работе авиаперевозчиков.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter