30-градусная жара вернется в Свердловскую область к выходным

30-градусная жара вернется в Свердловскую область к выходным
30-градусная жара вернется в Свердловскую область к выходным
Сегодня, 11:19Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Жару до +30 градусов прогнозируют синоптики в субботу, 14 августа в Свердловской области. Температура начнет подниматься уже с пятницы.

В будние дни дневная температура воздуха будет держаться на отметке около +22 градусов. На смену пасмурной и облачной погоде придет солнечная, сообщается на сайте Гисметео.

Уже в пятницу, 13 августа, воздух в регионе прогреется до +27 градусов, а в субботу синоптики обещают +31 градус. Затем температура начнет постепенно снижаться, в воскресенье прогнозируется ясная погода до +23 градусов.

Напомним, в Нижнем Тагиле в ближайшие дни ожидается облачная погода и небольшие дожди. Днем прогнозируют до +21 градуса, ночью — до +13.

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