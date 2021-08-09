Более 112 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области с начала пандемии

Более 112 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области с начала пандемии
Более 112 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области с начала пандемии
Сегодня, 15:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
112 093 случая COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области с начала пандемии, сообщает региональный оперштаб.

Более 500 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

522 случая инфицирования зафиксировано в регионе за минувшие сутки. Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 169, в Нижнем Тагиле — 64. Также COVID-19 диагностирован у жителей других муниципалитетов региона.

834 пациента находятся в тяжелом состоянии, 502 из них лежат в реанимации, 431 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России с 8 по 9 августа выявлено 22 160 случаев коронавируса в 85 регионах страны, общее число инфицированных достигло 6 469 910 пациентов.

Почти 104 тысячи свердловчан выписаны из больниц по выздоровлению от COVID-19

103 925 жителей региона выписаны по выздоровлению с начала пандемии, из них 419 за последние 24 часа.

По стране общее количество выписанных из медучреждений составило 5 769 981 человек, из которых 14 474 выздоровели за прошедшие сутки.

18 летальных случаев зафиксировано в Свердловской области за сутки

Всего с начала пандемии от инфекции скончалось 4 553 человека.

В России за сутки зарегистрировано 769 случаев смерти от коронавируса. Таким образом, за время пандемии умерло 165 650 россиян.

Напомним, 6 августа в Нижнем Тагиле был зафиксирован рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Был выявлен 151 случай инфицирования.

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