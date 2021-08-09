Более 112 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области с начала пандемии

Более 500 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки

522 случая инфицирования зафиксировано в регионе за минувшие сутки. Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 169, в Нижнем Тагиле — 64. Также COVID-19 диагностирован у жителей других муниципалитетов региона.