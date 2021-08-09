Более 112 тысяч случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области с начала пандемии

522 случая инфицирования зафиксировано в регионе за минувшие сутки. Больше всего заболевших в Екатеринбурге — 169, в Нижнем Тагиле — 64. Также COVID-19 диагностирован у жителей других муниципалитетов региона.
834 пациента находятся в тяжелом состоянии, 502 из них лежат в реанимации, 431 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
В России с 8 по 9 августа выявлено 22 160 случаев коронавируса в 85 регионах страны, общее число инфицированных достигло 6 469 910 пациентов.
103 925 жителей региона выписаны по выздоровлению с начала пандемии, из них 419 за последние 24 часа.
По стране общее количество выписанных из медучреждений составило 5 769 981 человек, из которых 14 474 выздоровели за прошедшие сутки.
Всего с начала пандемии от инфекции скончалось 4 553 человека.
В России за сутки зарегистрировано 769 случаев смерти от коронавируса. Таким образом, за время пандемии умерло 165 650 россиян.
Напомним, 6 августа в Нижнем Тагиле был зафиксирован рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Был выявлен 151 случай инфицирования.