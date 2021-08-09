Медики разъяснили свердловчанам порядок ревакцинации от коронавируса

Если сравнивать с примером из жизни, то представьте, что вы поставили вакцину. Вы надели на себя какую-то определенную одежду, например, пиджак. Вышли на улицу — пошел дождь — и чего-то может быть не хватает, например, зонта или плаща. И например, ревакцинация, это и есть наш дополнительный плащ или наш дополнительный зонтик, который будет нас защищать. То есть это дополнительная защита, говорит врач-эпидемиолог.