Медики разъяснили свердловчанам порядок ревакцинации от коронавируса

УГМК совместно с УГМК-Здоровье создали проект, в котором объясняется важность и необходимость ревакцинации. Он состоит из четырех коротких видео, в которых врачи-эпидемиологи дают полезную информацию.
Врач-эпидемиолог Татьяна Платонова рассказала, нужна ли ревакцинация от коронавируса, если у человека имеются антитела, одним или двумя компонентами проводится процедура и поможет ли это защититься от новых штаммов.
По словам Татьяны Платоновой, даже при наличии антител рекомендуется пройти ревакцинацию.
Наличие антител это конечно хорошо, но это не стопроцентная защита. Мы наблюдаем за случаями заболевания у привитых работников. И заболевания хоть и легкие все благополучно проходит у наших медработников, но заражение может быть при любом уровне антител, рассказывает Татьяна Платонова.
Она отметила, что нет какого-то определенного уровня антител, который может дать стопроцентную защиту. Поэтому целесообразно, по словам медика, поставить дополнительную дозу вакцины, чтобы простимулировать иммунитет.
Если сравнивать с примером из жизни, то представьте, что вы поставили вакцину. Вы надели на себя какую-то определенную одежду, например, пиджак. Вышли на улицу — пошел дождь — и чего-то может быть не хватает, например, зонта или плаща. И например, ревакцинация, это и есть наш дополнительный плащ или наш дополнительный зонтик, который будет нас защищать. То есть это дополнительная защита, говорит врач-эпидемиолог.
Ревакцинация, по словам Татьяны Платоновой, может быть проведена любой, существующей на сегодняшний день вакциной — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Последний препарат имеет всего один компонент. Остальные подразумевает двукратное введение вакцины. Принцип независимо от того, проводится вакцинация или ревакцинация — не отличается.
Что касается новых штаммов коронавируса, то сложно сказать, будут ли граждане защищены от всех штаммов, отмечает эпидемиолог. Однако она добавила, что это все тщательно отслеживается и корректировка вакцины возможна. Кроме того, привитые гораздо более защищены от заболевания, а также практически на сто процентов защищены от тяжелой формы коронавируса, которую может вызвать любой из штаммов.
На уральских предприятиях работают десятки тысяч людей. Уважаемые коллеги из промышленных компаний, давайте поможем врачам! Используйте проект, чтобы объяснить своим коллегам важность и необходимость ревакцинации от коронавируса. Ведь только прививка остается самым надежным способом защиты от COVID-19. Мы с вами вместе можем сделать больше в борьбе с распространением вируса!призывает начальник управления общественных связей ОАО УГМК Алексей Свалов.