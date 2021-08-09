Потери родных и увольнения: психологические проблемы свердловчан из-за коронавируса

О росте количества людей с психологическими проблемами во время пандемии коронавируса заявила медицинский психолог из Нижнего Тагила. Юлия Синявская говорит о росте количества обращений за помощью к психологам. Как повлияла пандемия коронавируса на психологическое состояние тагильчан, выяснила редакция TagilCity.ru.

Прямая связь между COVID-19 и нарушениями работы нервной системы человека еще не доказана, однако психологи отмечают, что пандемия стала причиной различных психологических проблем. По словам экспертов, коронавирус может привести к поражению первых пар нервов головного мозга. Карантинные меры в связи с пандемией коронавируса повлияли на разные сферы жизни человека. Кризис и закрытие предприятий стали причиной сокращения рабочих мест в компаниях. Как следствие, из-за таких проблем у части населения начались трудности с доходами. Существенным психологическим испытанием для тагильчан становятся утраты родных и близких, а также тяжелое течение болезни и осложнения после коронавируса. В Свердловской области с начала пандемии ушли из жизни певец-романтик Николай Лемаев, заведующий травматологическим пунктом МУЗ ЦГБ № 1 Георгий Ионга, профессор УрФУ Александр Сергеевич Колпаков, доктор технических наук, которому было 65 лет. Сейчас очень много обращений после коронавируса. Это может быть тревожное расстройство, расстройство адаптаций, острый период после стресса. Пандемия воспринялась, как стресс. Пациенты имеют посттравматические расстройства. Это может быть связано с утратами близких, потерей работы,заявила в беседе с TagilCity.ru медицинский психолог Юлия Синявская. Тем временем, заболеваемость COVID-19 в Свердловской области продолжает бить рекорды. Общее число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Свердловской области превышает 108 тысяч человек. Из них 842 пациента находятся в тяжелом состоянии, в реанимационно-анестезиологических отделениях лежат 500 человек, 395 заболевших — на аппаратах ИВЛ. Впервые более 150 случаев COVID-19 подтверждено за сутки в Нижнем Тагиле

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