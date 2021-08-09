Превышение формальдегида в Нижнем Тагиле фиксировалось три раза за неделю

Превышение формальдегида в Нижнем Тагиле фиксировалось три раза за неделю
Превышение формальдегида в Нижнем Тагиле фиксировалось три раза за неделю
Сегодня, 18:08Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Превышение формальдегида до 1,6 ПДК зафиксировано постами УГМС в Нижнем Тагиле три раза за прошедшую неделю. Повышенное содержание вещества в воздухе было в районе Вагонки и Сухоложского поселка.
  • 4 августа концентрация формальдегида на ПНЗ № 1 (Вагонка) достигала 1,6 ПДК;
  • 6 августа на ПНЗ № 1 – 1,2 ПДК, на ПНЗ № 2 (Сухоложский поселок) – 1,2 ПДК;
  • 7 августа на ПНЗ № 1 – 1,6 ПДК.

Данные за 8 августа на сайте УГМС отсутствуют.

Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год.

Напомним, 4 августа при замерах воздуха, которые ежедневно проводит TagilCity.ru, содержание синильной кислоты в воздухе возле железнодорожного вокзала превысило норму в 10 раз — 0,1 мг/м3 при разовой ПДК 0,01 мг/м3.

Сюжеты:
Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
выбросыНижний Тагилформальдегид
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