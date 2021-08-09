РЭО разработал образовательный проект «Зеленая школа» для учеников

РЭО разработал образовательный проект «Зеленая школа» для учеников
РЭО разработал образовательный проект «Зеленая школа» для учеников
Сегодня, 00:53Здоровье и экологияФото: pxhere.com
Российским экологическим оператором (РЭО) в рамках масштабной просветительской кампании запускается онлайн-проект «Зеленая школа» для учащихся 1-11 классов. Ученики смогут посмотреть ролики о переработке мусора. Материал будет разослан в тысячи школ России к началу учебного года.

Сейчас с материалами можно ознакомиться на сайте https://school.reo.ru/, информация предоставляется бесплатно всем желающим. По данным источника телеканал 360, генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев пояснил, что школьники, изучая доступные примеры, смогут узнать больше о правилах обращения с отходами и процессе переработки мусора.

Уроки разбиты с учетом возрастной группы школьников. Есть материал для учеников начальной и средней школы, старших классов — всего по 4 урока для каждой группы.

Гендиректор РЭО отметил, что запуск проекта стал частью кампании по популяризации раздельного сбора мусора. По его мнению, молодое поколение находится в авангарде экологического просвещения — много информации они узнают из интернета, через блогеров и игры. Все это увлекательно для современного поколения, и в уроках делается на этом акцент. Денис Буцаев отметил, что надеется, что благодаря детям получится внедрить экологичные привычки и у взрослых.

В «Зеленую школу» включены три блока — это видеоуроки, заметки, квизы. Ведут уроки Антон Комолов и вымышленный персонаж мистер Крыс. Они подробно рассказывают детям, зачем и как нужно сортировать отходы, какие из них можно сдать для переработки, а какие могут быть опасными.

Информацию видеоуроков представили в формате мультимедийных материалов с инфографикой, картинками. Квизы используются для закрепления материала.

Проект РЭО получил отклик среди учителей. Один из 80 народных учителей РФ Андрей Мишин пояснил, что подобный профессиональный контент поможет детям, учителям и родителям лучше ориентироваться в теме экологии. По его мнению, инициатива РЭО является великолепным вкладом для достижения этой цели и становится примером экологизации современного образования.

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