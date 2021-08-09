Тагильские общественники вышли с пикетом об установлении СЗЗ НТМК

Тагильские общественники вышли с пикетом об установлении СЗЗ НТМК

Тагильские общественники вышли с пикетом об установлении СЗЗ НТМК

Сегодня, 09:53
Здоровье и экология
Фото: Дмитрий Есин
В поддержку тагильчан, которые подали апелляцию в суд об установлении санитарно-защитной зоны НТМК, вышел с одиночным пикетом руководитель проекта «Чистый Урал» Дмитрий Есин 6 августа.

Он пояснил, что проблема чистого воздуха в городе является актуальной не только для него, но также и для многих местных жителей. За последние годы ситуация с выбросами в Нижнем Тагиле усугубилась, например, раньше в микрорайоне Выя не чувствовалось запахов фенола и формальдегида.

Но за последние пять лет запах становился сильнее, рассказал редакции TagilCity.ru Дмитрий Есин.

Тагильчанин пояснил, что ранее работал в газовом цеху в течение года, где вывозил фенол на улавливание, поэтому этот «аромат» ни с чем не перепутает.

Напомним, пятеро жителей Нижнего Тагила, которые проживают на улицах Газетная и Карла Маркса, обратились в суд с апелляционной жалобой иску к ЕВРАЗ НТМК. Суд отменил предписание об установлении санитарно-защитной зоны НТМК, но тагильчане не согласились с этим решением. Они требуют устранить дома и сады в радиусе 1 километра от границ ЕВРАЗ НТМК. Апелляцию поддержал региональный Роспотребнадзор.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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