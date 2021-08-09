Тагильские общественники вышли с пикетом об установлении СЗЗ НТМК

Он пояснил, что проблема чистого воздуха в городе является актуальной не только для него, но также и для многих местных жителей. За последние годы ситуация с выбросами в Нижнем Тагиле усугубилась, например, раньше в микрорайоне Выя не чувствовалось запахов фенола и формальдегида.