Тагильские общественники вышли с пикетом об установлении СЗЗ НТМК

Он пояснил, что проблема чистого воздуха в городе является актуальной не только для него, но также и для многих местных жителей. За последние годы ситуация с выбросами в Нижнем Тагиле усугубилась, например, раньше в микрорайоне Выя не чувствовалось запахов фенола и формальдегида.
Но за последние пять лет запах становился сильнее, рассказал редакции TagilCity.ru Дмитрий Есин.
Тагильчанин пояснил, что ранее работал в газовом цеху в течение года, где вывозил фенол на улавливание, поэтому этот «аромат» ни с чем не перепутает.
Напомним, пятеро жителей Нижнего Тагила, которые проживают на улицах Газетная и Карла Маркса, обратились в суд с апелляционной жалобой иску к ЕВРАЗ НТМК. Суд отменил предписание об установлении санитарно-защитной зоны НТМК, но тагильчане не согласились с этим решением. Они требуют устранить дома и сады в радиусе 1 километра от границ ЕВРАЗ НТМК. Апелляцию поддержал региональный Роспотребнадзор.