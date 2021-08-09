Тепло и облачно будет в Нижнем Тагиле в ближайшие дни

В понедельник, 9 августа, днем прогнозируется до +21 градуса без осадков. Ветер северо-западный до 9 метров в секунду.
Во вторник, 10 августа, дневная температура составит также +21 градус, ночью столбики термометров опустятся до + 11 градусов. Весь день будет пасмурно, днем ожидаются небольшие дожди. Ветер северный и северо-восточный до 10 метров в секунду.
В среду, 11 августа, прогнозируется +22 градуса, ночью синоптики обещают +11 градусов. Ожидается малооблачная и ясная погода без осадков. Ветер северо-восточный до 11 метров в секунду.
Напомним, после объявленного экстренного предупреждения о грозах, ночью 6 августа затопило Екатеринбург. Дороги и кварталы в жилых домах оказались в воде. Также из-за сильного дождя перестали работать 89 светофоров, из-за чего утром автомобилисты встали в пробки.