Предупреждение о смоге снимается в Свердловской области

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С 9 сентября в Свердловской области снято предупреждение о смоге.
По информации Уральского гидрометцентра, 9 сентября с 20.00 в Свердловской области заканчивается предупреждение о смоге первой степени опасности.
С 4 сентября в регионе сохранялись условия неблагоприятные для рассеивания в воздухе вредных примесей, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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