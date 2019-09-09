СМИ: правительство может запретить строительство новых заводов в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:24Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В городах России, где превышен допустимый уровень загрязнения, могут запретить строительство новых производств, сообщает «Правда УрФО» со ссылкой на телеграм-канал «Зеленый змий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минстрою и Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором разработать поправки в действующее законодательство касательно определения границ санитарно-защитных зон. Законопроект должен быть разработан уже этой осенью.
Напомним, в России принят закон о квотировании выбросов, позволяющий определять нормативы загрязнения для предприятий. Между тем, по данным Минприроды, Нижний Тагил по итогам 2018 года не вошел в топ самых загрязненных городов.
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