СМИ: правительство может запретить строительство новых заводов в Нижнем Тагиле

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минстрою и Минэкономразвития совместно с Роспотребнадзором разработать поправки в действующее законодательство касательно определения границ санитарно-защитных зон. Законопроект должен быть разработан уже этой осенью.

Напомним, в России принят закон о квотировании выбросов, позволяющий определять нормативы загрязнения для предприятий. Между тем, по данным Минприроды, Нижний Тагил по итогам 2018 года не вошел в топ самых загрязненных городов.