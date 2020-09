Число заболевших COVID-19 в Свердловской области приближается к 26,5 тысячи человек

В Свердловской области за сутки с 8 по 9 сентября подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 52 человек. остальные зараженные являются жителями 21 населенного пункта, в том числе и Нижнего Тагила. В общей сложности коронавирус выявлен у 26 401 человека. Состояние 86 госпитализированных расценивается как тяжелое, еще 384 находятся в состоянии средней тяжести. За сутки из больниц по выздоровлению выписано 56 человек. Всего вылечились 20 480 человек. Также подтверждено 12 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 495 человек. В России за минувшие сутки подтверждено 5218 случаев заболевания. А общее количество достигло 1 041 007 случаев. Из больниц по выздоровлению выписано 6409 человек. Так, число вылечившихся достигло 856 458 человек. Также подтверждено 142 летальных случая. Всего скончались за время пандемии 18 135 россиян.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter