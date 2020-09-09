Число заболевших COVID-19 в Свердловской области приближается к 26,5 тысячи человек

Число заболевших COVID-19 в Свердловской области приближается к 26,5 тысячи человек

Сегодня, 12:49Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
В Свердловской области за сутки с 8 по 9 сентября подтверждено 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб региона.

Больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Там инфекция выявлена у 52 человек. остальные зараженные являются жителями 21 населенного пункта, в том числе и Нижнего Тагила.

В общей сложности коронавирус выявлен у 26 401 человека.

Состояние 86 госпитализированных расценивается как тяжелое, еще 384 находятся в состоянии средней тяжести.

За сутки из больниц по выздоровлению выписано 56 человек. Всего вылечились 20 480 человек.

Также подтверждено 12 летальных случаев. Всего скончавшихся насчитывается 495 человек.

В России за минувшие сутки подтверждено 5218 случаев заболевания. А общее количество достигло 1 041 007 случаев. Из больниц по выздоровлению выписано 6409 человек. Так, число вылечившихся достигло 856 458 человек. Также подтверждено 142 летальных случая. Всего скончались за время пандемии 18 135 россиян.

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