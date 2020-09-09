Прививки и осмотры. Детские поликлиники Нижнего Тагила выходят из режима ограничений

Направления на копрологию и соскоб можно получить в детских садах. После сдачи анализов медработники дошкольных учреждений сами забирают результаты из поликлиник. А после сообщают их родителям. Что касается справок, то по ним сейчас большая нагрузка на поликлиники. К сожалению, у нас нет ресурсов на обслуживание такого количества человек. В связи с этим просим родителей отнестись к ситуации с пониманием,сообщили в ДГБ Нижнего Тагила.