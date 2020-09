Прививки и осмотры. Детские поликлиники Нижнего Тагила выходят из режима ограничений

Детские поликлиники Нижнего Тагила начинают возвращаться к привычному, «докоронавирусному» режиму работы. Какие услуги можно получить уже сейчас, а на какие пока действуют ограничения — в материале TagilCity.ru.

За последнюю неделю поток посетителей в детских поликлиниках Нижнего Тагила вырос из-за возобновления работы детсадов в полном объеме. Чтобы пойти в детский сад после самоизоляции требуются результаты анализов и справки об эпидблагополучии. Они выдаются как участковыми педиатрами, так и в отдельных кабинетах для справок. Направления на копрологию и соскоб можно получить в детских садах. После сдачи анализов медработники дошкольных учреждений сами забирают результаты из поликлиник. А после сообщают их родителям. Что касается справок, то по ним сейчас большая нагрузка на поликлиники. К сожалению, у нас нет ресурсов на обслуживание такого количества человек. В связи с этим просим родителей отнестись к ситуации с пониманием,сообщили в ДГБ Нижнего Тагила. По словам главного врача Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрия Клейменова, некоторые ограничения в медучреждениях пока продолжают действовать. Губернатором Свердловской области ограничения по поликлиникам еще не сняты. Пока мы не можем работать в полностью «докоронавирусном» режиме. При этом участковые педиатры проводят приемы как здоровых, так и больных детей. Дни «здорового ребенка», когда дети проходят осмотр, взвешивание, ставят прививки, получают справки, остались прежними — вторник, четверг,сообщил TagilCity.ru главврач ДГБ. Кроме того, Дмитрий Клейменов отметил, что с 7 сентября увеличилось количество вызовов на дом, поэтому участковые будут принимать в поликлиниках и больных детей. Но только тех, у кого нет острых симптомов заболеваний. Остальные будут обслуживаться на дому и приглашаться в поликлинику только на выписку. Photo: pixabay.com Свою работу начали и узкие специалисты. При этом электронная запись к ним пока закрыта, записаться можно только через регистратуру поликлиники. Специалисты принимают по направлению от участкового врача, который определит есть или нет показания для обращения. Запись идет только через регистратуру, также может записать и сам участковый врач,рассказали в Детской городской больнице. Чтобы поставить прививку, также нужно обратиться к участковому врачу, который отслеживает прививочный график каждого ребенка. Неорганизованных детей педиатр вызывает сам. Вакцинацию назначают в определенный день и час. В прививочных кабинетах соблюдаются все санитарно-эпидимеологические нормы — масочный режим, термометрия, социальная дистанция и обработка после каждого пациента,отмечают в ДГБ. Photo: pixabay.com Также ограничена пока диспансеризация здоровых детей. Министерство здравоохранения разрешило проводить ее только для опекаемых детей, сирот и тех, у кого есть хронические заболевания.

