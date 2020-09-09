В Нижнем Тагиле в лицее № 39 класс закрыли на карантин из-за коронавируса

Действительно, случай зарегистрирован. Ребенок был только на одном уроке 1 сентября. Мы ничего не знали, только сегодня получили информацию от матери. Класс отправлен на карантин с сегодняшнего дня. Роспотребнадзор и управление образования мы уже известили,рассказала TagilCity.ru директор лицея Наиля Сайфетдинова.