В Свердловской области прививки от гриппа поставили более 200 тысяч человек. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперштаба.

Это достаточно солидная цифра. Мы в ближайшее время получим новые дозы вакцины и для взрослых, и для детей. Вакцинация будет интенсивно продолжена, сказал он. Он добавил, что основной объем должен закончиться в сентябре и первые две недели октября. Также, по словам замгубернатора, в регионе возросла заболеваемость ОРВИ. Напомним, по данным на 8 сентября количество зараженных коронавирусом составляет 26,3 тысячи человек. При этом из них 20,4 тысячи вылечились.

