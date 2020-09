За прошедшие сутки от коронавируса в Свердловской области скончались 12 человек, сообщает оперативный штаб региона.

В общей сложности инфекция за время пандемии унесла жизни 495 уральцев. За сутки в регионе подтверждено 115 новых случаев заболевания. Общее число зараженных достигло 26 401 человек. Из больниц по выздоровлению выписано 56 человек, а всего вылечились 20 480 пациентов.

