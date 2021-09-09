«Как-будто фекалии сливают»: в коричневый цвет окрасилась река Исеть в Екатеринбурге

«Как-будто фекалии сливают»: в коричневый цвет окрасилась река Исеть в Екатеринбурге
«Как-будто фекалии сливают»: в коричневый цвет окрасилась река Исеть в Екатеринбурге
Сегодня, 15:42Здоровье и экологияФото: Е1
Пятно коричневого цвета появилось на реке Исеть в Екатеринбурге. Оно растеклось возле здания полпредства на участке от улицы Куйбышева до Малышева.

Что-то сливают, как будто фекалии текут в реку, рассказывает очевидец.

Здание полпредства при этом не имеет отношения к пятну, пишет Е1 со ссылкой на представителей резиденции.

Там отметили, что возможно, дело в ливневой канализации.

При этом очевидцы сообщают, что неприятный запах вблизи пятна отсутствует.

В социальных сетях некоторые предполагают, что виноватыми могут быть строители. На том участке, по словам горожан, есть выход из мелких подземных рек.

Два варианта: либо выше по течению этой речки что-то раскопали и глиняная взвесь попала в коллектор, либо лопнула какая-то труба и размыла грунт со сливом в коллектор все той же глиняной взвеси, пишет в Facebook один из горожан.

Специалисты природоохранной прокуратуры уже начали проверку, чтобы установить причины произошедшего, рассказали в администрации Екатеринбурга.

Там пояснили, что мэрия может только визуально определить, откуда идет загрязнение.

Сюжеты:
Екатеринбург
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