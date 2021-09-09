«Как-будто фекалии сливают»: в коричневый цвет окрасилась река Исеть в Екатеринбурге

Что-то сливают, как будто фекалии текут в реку, рассказывает очевидец.
Здание полпредства при этом не имеет отношения к пятну, пишет Е1 со ссылкой на представителей резиденции.
Там отметили, что возможно, дело в ливневой канализации.
При этом очевидцы сообщают, что неприятный запах вблизи пятна отсутствует.
В социальных сетях некоторые предполагают, что виноватыми могут быть строители. На том участке, по словам горожан, есть выход из мелких подземных рек.
Два варианта: либо выше по течению этой речки что-то раскопали и глиняная взвесь попала в коллектор, либо лопнула какая-то труба и размыла грунт со сливом в коллектор все той же глиняной взвеси, пишет в Facebook один из горожан.
Специалисты природоохранной прокуратуры уже начали проверку, чтобы установить причины произошедшего, рассказали в администрации Екатеринбурга.
Там пояснили, что мэрия может только визуально определить, откуда идет загрязнение.