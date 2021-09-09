Наличие диоксида азота: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 9 сентября

Наличие диоксида азота во время 2-минутных замеров было выявлено на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Его показатели поднимались до 0,5 мг/м3.

Утром в четверг 9 сентября небо над городом было серым. Скорость ветра развивалась до 4 метров в секунду, а его направление было юго-западным. Журналист TagilCity.ru проверил состояние воздуха на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. По итогам коротких замеров синильной кислоты, сероводорода, диоксида азота, диоксида серы и формальдегида, уровень диоксида азота был от 0,1 до 0,5 мг/м3. А вот результаты 20-минутных замеров в 9:10 при температуре воздуха +11 градусов остались по нолям. Фото: TagilCity.ru Каждый день редакция TagilCity.ru проводит прямые трансляции в Instagram с замерами воздуха в Нижнем Тагиле. Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

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