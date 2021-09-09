Принудительная вакцинация от COVID-19 не планируется в Свердловской области

В администрации Свердловской области не прорабатывается вопрос о принудительной вакцинации от коронавируса некоторых категорий граждан региона. Чиновники оперштаба не рассматривают возможность принятия такого решения, хотя и не исключают ее.

Вопрос о принудительной вакцинации против коронавируса для некоторых категорий жителей Свердловской области пока официально не прорабатывается региональным оперативным штабом, сообщает Ура.ру. Несмотря на это, чиновники могут ввести данную процедуру в любое время, так как законодательство России и до начала пандемии, предполагало возможность введения обязательной вакцинации против различных вирусных заболеваний для отдельных профессий. Например, одним из таких документов является календарь прививок, куда теперь внесена и прививка от COVID-19. Напомним, 8 сентября 2021 года в Свердловской области впервые с июля текущего года было выявлено менее 500 случаев заболевания «новой коронавирусной инфекцией». Впервые за месяц выявлено менее 500 случаев COVID-19 за сутки в Свердловской области

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