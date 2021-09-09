Принудительная вакцинация от COVID-19 не планируется в Свердловской области

Вопрос о принудительной вакцинации против коронавируса для некоторых категорий жителей Свердловской области пока официально не прорабатывается региональным оперативным штабом, сообщает Ура.ру.
Несмотря на это, чиновники могут ввести данную процедуру в любое время, так как законодательство России и до начала пандемии, предполагало возможность введения обязательной вакцинации против различных вирусных заболеваний для отдельных профессий.
Например, одним из таких документов является календарь прививок, куда теперь внесена и прививка от COVID-19.
Напомним, 8 сентября 2021 года в Свердловской области впервые с июля текущего года было выявлено менее 500 случаев заболевания «новой коронавирусной инфекцией».