Выбросы четырех предприятий Нижнего Тагила увеличились в 2020 году

Выбросы четырех предприятий Нижнего Тагила увеличились в 2020 году
Выбросы четырех предприятий Нижнего Тагила увеличились в 2020 году
Сегодня, 13:58Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Четыре предприятия из Нижнего Тагила в 2020 году увеличили выбросы в атмосферный воздух в общей сложности на 4,4 тысячи тонн. А у предприятий, сокративших выбросы, значения оказались минимальны.

По данным государственного доклада Министерства экологии и природопользования количество, выбросов увеличили:

  • ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» — на 3,2 тысячи тонн (на 8,5%) в связи с увеличением объемов производства агломерата и железорудного концентрата;
  • АО НПК «Уралвагонзавод» — на 0,9 тысячи тонн (на 13,1%) за счет увеличения расхода природного газа;
  • ООО «Тагилспецтранс» — на 0,2 тысячи тонн (5,3%) в связи увеличением объемов размещенных отходов на полигоне;
  • МУП «Тагилэнерго» — на 0,1 тысячи тонн (на 22,2%) — за счет увеличения числа котельных.

Три предприятия сократили количество выбросов в атмосферный воздух по сравнению с 2019 годом. Однако эти сокращения составили меньше одной тысячи тонн:

  • АО ЕВРАЗ НТМК — на 0,7 тысячи тонн (на 1,1%) за счет проведения природоохранных мероприятий;
  • МУП «Нижнетагильские тепловые сети» — на 0,2 тысячи тонн (на 20%) за счет уменьшения расхода топлива;
  • АО «Химический завод «Планта» — на 0,01 тысячи тонн (на 6,3%) за счет уменьшения объемов производства.

Напомним, Нижний Тагил наряду с другими 12 городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», согласно которой к 2024 году объем выбросов в атмосферу должен снизится на 20%. Однако с 2018 года, по данным реестра Росгидромета, качество воздуха в городе ухудшается. В 2018 году оно оценивалось как «низкое», в 2019 году — «повышенное», в 2020 году увеличилось до «высокого».

Ранее во время прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в 2022 году на улучшение экологии в Нижнем Тагиле будет выделено 400 млн рублей.

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Экология Нижнего ТагилаНижний Тагил
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