Выбросы четырех предприятий Нижнего Тагила увеличились в 2020 году

Четыре предприятия из Нижнего Тагила в 2020 году увеличили выбросы в атмосферный воздух в общей сложности на 4,4 тысячи тонн. А у предприятий, сокративших выбросы, значения оказались минимальны.

По данным государственного доклада Министерства экологии и природопользования количество, выбросов увеличили: ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» — на 3,2 тысячи тонн (на 8,5%) в связи с увеличением объемов производства агломерата и железорудного концентрата;

— на 3,2 тысячи тонн (на 8,5%) в связи с увеличением объемов производства агломерата и железорудного концентрата; АО НПК «Уралвагонзавод» — на 0,9 тысячи тонн (на 13,1%) за счет увеличения расхода природного газа;

— на 0,9 тысячи тонн (на 13,1%) за счет увеличения расхода природного газа; ООО «Тагилспецтранс» — на 0,2 тысячи тонн (5,3%) в связи увеличением объемов размещенных отходов на полигоне;

— на 0,2 тысячи тонн (5,3%) в связи увеличением объемов размещенных отходов на полигоне; МУП «Тагилэнерго» — на 0,1 тысячи тонн (на 22,2%) — за счет увеличения числа котельных. Люди, деньги, воздух. Почему тагильские предприятия не устанавливают санитарные зоны Три предприятия сократили количество выбросов в атмосферный воздух по сравнению с 2019 годом. Однако эти сокращения составили меньше одной тысячи тонн: АО ЕВРАЗ НТМК — на 0,7 тысячи тонн (на 1,1%) за счет проведения природоохранных мероприятий;

— на 0,7 тысячи тонн (на 1,1%) за счет проведения природоохранных мероприятий; МУП «Нижнетагильские тепловые сети» — на 0,2 тысячи тонн (на 20%) за счет уменьшения расхода топлива;

— на 0,2 тысячи тонн (на 20%) за счет уменьшения расхода топлива; АО «Химический завод «Планта» — на 0,01 тысячи тонн (на 6,3%) за счет уменьшения объемов производства. Напомним, Нижний Тагил наряду с другими 12 городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», согласно которой к 2024 году объем выбросов в атмосферу должен снизится на 20%. Однако с 2018 года, по данным реестра Росгидромета, качество воздуха в городе ухудшается. В 2018 году оно оценивалось как «низкое», в 2019 году — «повышенное», в 2020 году увеличилось до «высокого». Ранее во время прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в 2022 году на улучшение экологии в Нижнем Тагиле будет выделено 400 млн рублей. На вопросы об экологии от жительницы Нижнего Тагила ответил Куйвашев на прямой линии

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