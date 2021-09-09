Выбросы четырех предприятий Нижнего Тагила увеличились в 2020 году

По данным государственного доклада Министерства экологии и природопользования количество, выбросов увеличили:
Три предприятия сократили количество выбросов в атмосферный воздух по сравнению с 2019 годом. Однако эти сокращения составили меньше одной тысячи тонн:
Напомним, Нижний Тагил наряду с другими 12 городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», согласно которой к 2024 году объем выбросов в атмосферу должен снизится на 20%. Однако с 2018 года, по данным реестра Росгидромета, качество воздуха в городе ухудшается. В 2018 году оно оценивалось как «низкое», в 2019 году — «повышенное», в 2020 году увеличилось до «высокого».
Ранее во время прямой линии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что в 2022 году на улучшение экологии в Нижнем Тагиле будет выделено 400 млн рублей.