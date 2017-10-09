| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Запрет на контактные зоопарки и обязательное чипирование животных будут введены в России

9 октября 2017, 09:00Добавить новость
бизнес,животные,закон,насилие,политика,Россия,чиновники,экология,Госдума
В России готовят закон, предусматривающий ответственное отношение к животным. Он также включит в себя запрет на организацию контактных зоопарков.

Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Сообщается, что закон будет принят в ближайшие месяцы.

 

Помимо контактных зоопарков, законом запретят содержание диких зверей в квартире, передвижные дельфинарии и притравочные станции. Отметим, что эти явления давно являются методом заработка для бизнесменов. В течение многих лет зоозащитники требуют запретить подобные места содержания животных.

Кроме того, найдут механизмы по проведению обязательной вакцинации и установке чипов у домашних животных.

Законом будет оговорено реальное наказание за жестокое обращение с животными. Рассмотрение документа в Госдуме запланировано на ноябрь, передает ТАСС.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Российские чиновники смогут получать подарки дороже 3 тыс. рублей (ВИДЕО)
14 августа, 11:00
1 2
1
Российские банкиры станут отвечать перед законом своим имуществом
15 сентября, 23:40
7 3
Война между защитниками животных и живодёрами развернулась в городах России (ФОТО)
23 августа, 23:05
0 1
4

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 220
Подписаться на новости