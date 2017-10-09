Запрет на контактные зоопарки и обязательное чипирование животных будут введены в России

Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Сообщается, что закон будет принят в ближайшие месяцы.

Помимо контактных зоопарков, законом запретят содержание диких зверей в квартире, передвижные дельфинарии и притравочные станции. Отметим, что эти явления давно являются методом заработка для бизнесменов. В течение многих лет зоозащитники требуют запретить подобные места содержания животных.



Кроме того, найдут механизмы по проведению обязательной вакцинации и установке чипов у домашних животных.





Законом будет оговорено реальное наказание за жестокое обращение с животными. Рассмотрение документа в Госдуме запланировано на ноябрь, передает ТАСС.