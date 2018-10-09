Не опасна? Продавец с туберкулезом работает в ТЦ «Реал» в Нижнем Тагиле

Ранее женщина в течении года проходила лечение, после которого вышла на работу. Однако, как сообщают сотрудницы других торговых точек, она не долечилась и опасна для общества.

Работает в магазине «Настенька» больная с открытой формой туберкулёза. И, причём, об этом все знают. Она весь этот год лечилась, но, как только ей становилось легче, снова выходила на работу, потом падала в обморок на рабочем месте,рассказала редакции тагильчанка.

Сотрудницы других торговых точек опасаются за свое здоровье.

И, причём, об этом все знают. Я на днях подошла и спросила продавца соседнего магазина, в курсе ли она, что с ней по соседству работает больная туберкулёзом. Она в курсе и сказала, что ей тоже страшно. И почему отдел до сих пор не закрыли, ведь внизу продуктовая сеть?говорит женщина.

Информация, предоставляемая продавцами ТЦ «Реал», не соответствует действительности и является клеветой, считает директор торговой точки, где работает сотрудница с туберкулезом.

На нас оказывается давление. Это все клевета, мне интересно, кто это распускает. Да, у нас есть сотрудник с туберкулезом, это не открытая форма, сотрудник пролечился и опасности не представляет. Сегодня администрация ТЦ попросила нас еще раз предоставить справку. Документ был предоставлен. Опасаться людям нечего. Надо понимать в каком мы регионе живем. И можно общаться с человеком и вообще не знать о его заболеваниях,поделилась с редакцией директор магазина «Настенька».

Администрация ТЦ «Реал» в курсе ситуации и подтвердила, что сотрудница магазина действительно может работать с людьми.

Да, мы в курсе ситуации, она год лечилась, не могу утверждать, что от туберкулеза, но при выходе на работу она предоставила справку, что ей разрешено работать с людьми,сказала Любовь Николаевна, администратор ТЦ «Реал».

Специалист-фтизиатр пояснила, что заразиться туберкулезом можно при постоянном контакте и только если это открытая форма:

Формы туберкулеза бывают разные, бактериовыделение учитывается, результаты рентгена. По поводу допуска собирается врачебная комиссия. Смотря, какая форма у больного. Опасен вообще не разовый контакт, а тесный и постоянный.