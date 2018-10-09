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Не опасна? Продавец с туберкулезом работает в ТЦ «Реал» в Нижнем Тагиле
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не опасна? Продавец с туберкулезом работает в ТЦ «Реал» в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:22Здоровье и экологияЮлия Суворова
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