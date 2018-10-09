«Понять и простить»: ДЦГБ Нижнего Тагила просит пациентов терпеть курильщиков

Жительница Нижнего Тагила была вынуждена прервать стационарное лечение после операции в гнойно-хирургическом отделении Демидовской городской больницы. По ее словам, в отделении невозможно дышать из-за того, что люди курят прямо в коридоре, а администрация медучреждения поясняет, что ничего не может с этим поделать.

В Демидовскую городскую больницу на Горошникова, 37 я попала 2 октября. Операция должна была состояться вечером того дня, когда я поступила. Когда поднялась в отделение, почувствовала сильный запах табака, и дым стелился по коридору гнойно- хирургического отделения. Я спросила у медсестры, почему так накурено. Она ответила, что персонал пытается говорить больным, что курить запрещено, но они отвечают, что курили, курят и будут курить и сотрудники никак не могут повлиять на это, рассказала жительница Нижнего Тагила.

По всей больнице развешена информация о запрете курения, рассказала пациентка. А с правилами нахождения в стационаре пациентов знакомят под роспись при поступлении. В правилах есть пункт запрещающий курение в помещениях лечебного учреждения.

По всей больнице висят таблички о запрете курения, есть Федеральный закон, есть правила нахождения в стационаре, с которым меня ознакомили под роспись при поступлении. В правилах четко прописан пункт, запрещающий курение в стенах больницы, говорит пациентка Демидовской больницы.

Пациентка обратилась к заместителю главного врача Демидовской больницы Виктории Набоке и получила ответ, что закон и правила есть, но в отделении лечатся граждане, которых невозможно убедить не курить.

Я пошла к главврачу. Мы достаточно долго разговаривали с заместителем главврача Викторией Набокой. Меня все пытались убедить в том, что это все нехорошо, что это действительно противозаконные действия со стороны клиентов, но вот такой контингент лечится в больнице. Сказали, что они, конечно, борются с этим, но надо было идти к заведующему отделением. Хорошо, заведующий отделением находится на этом же этаже, и если это происходит на его глазах, значит - он бездействует, поделилась тагильчанка.

Пациентка рассказала, что посещая перевязочную и уборную, запахом табака пропитывается одежда, волосы и даже кожа. По ее наблюдениям, в гнойно-хирургическое отделение ходят курить пациенты с других этажей ЦГБ.

При этом, в других отделениях этот закон почему-то действовал, и поэтому все курильщики больницы ходили на наш этаж. На 2 этаже закон, видимо, не действовал. Курят там в самом коридоре, возле туалетных комнат, и в них тоже. Там волей-неволей приходится ходить: и в перевязочную, и в туалет. Пока ждали очереди в перевязочную, сидели в табачном дыму и дышали этим. Я не смогла дождаться очереди и ушла, стало нехорошо. В туалете находиться вообще невозможно: в раковине пепел, дым стелется, хоть топор вешай. Потом вся одежда этим воняет. Я лежала в больницах до этого, я навещала маму в другой больнице – не было такого, чтобы прийти, и в коридоре было накурено, поясняет пациентка.

Руководство Демидовской больницы предложило пациентке внести свои рекомендации по решению вопроса с курильщиками. Тагильчанка написала и зарегистрировала жалобу, ссылаясь на Федеральный закон и правила лечебного учреждения. Из-за условий пребывания молодая женщина была вынуждена написать отказ от лечения в стационаре.

Меня спросили, что я предлагаю, чтобы этого не было. Хотя я, в принципе, не должна ничего предлагать. Есть правила больницы, есть Федеральный закон. Обещали принять меры. Я оставила жалобу. В таких условиях просто невозможно лежать. Я понимаю – отсутствие ремонта, это понятно, это то, что делается не быстро. Но почему я вынуждена табачным дымом дышать? Это как раз то, что можно прекратить здесь и сейчас. И в полномочия зав. отделением входит решение этого вопроса, рассказала молодая женщина.