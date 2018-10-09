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«Понять и простить»: ДЦГБ Нижнего Тагила просит пациентов терпеть курильщиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Понять и простить»: ДЦГБ Нижнего Тагила просит пациентов терпеть курильщиков

Сегодня, 14:51Здоровье и экология
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