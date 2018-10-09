Штормовое предупреждение: ураган прошел над Нижним Тагилом

В Нижнем Тагиле действует штормовое предупреждение. Так, ураган прошел над городом ночью с 8 на 9 октября. На Вагонке и на Тагилстрое наблюдалось кратковременное отключение электричества. Также тагильчане сообщили о том, что имеются проблемы с интернетом. Один из жителей города чуть не пострадал от упавшего листа металла.

Вот, на меня кусок шифера чуть не упал,поделился в соцсетях тагильчанин.

Такой гул на улице, страшно, боюсь за машину во дворе,написала тагильчанка.

При этом ЧП не зарегистрировано.

В администрации Нижнего Тагила пояснили, что ситуация находится на контроле: