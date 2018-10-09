Свалка и крысы: почтовое отделение в Нижнем Тагиле не имеет договора на вывоз мусора

В Нижнем Тагиле у служебного входа в отделение «Почты России», находящегося по адресу ул. Первомайская, 52, образовалась свалка, где начали плодиться крысы. Ситуация стала беспокоить жителей ближайших домов.

Вход в здание завален мешками. Начали бегать крысы. Стоит ужасная вонь. Подскажите, куда обращаться в данной ситуации?написала тагильчанка в соцсетях.

Также в соцсетях были размещены фотографии, на которых видно, что у входа в здание, рядом с которым припаркованы автомобили «Почты России», действительно скопилось большое количество мусора, который лежит вне контейнеров.

В почтовом отделении редакции сообщили, что не имеют отношения к мешкам.

Мы не имеем отношения к этому мусору. За дальнейшими комментариями обратитесь в пресс-службу,ответил редакции Сергей Леонидович – начальник почтамта.

Оказалось, что такая ситуация с бытовыми отходами создалась из-за того, что у почтового отделения отсутствует контракт с оператором по вывозу мусора.

Договор на утилизацию мусора находится в завершающей стадии подписания. Он необходим в соответствии с действующим законодательством,пояснила Анна Первушина - руководитель направления по корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал ФГУП «Почта России».

«Почта России» планирует в ближайшее время решить проблему, однако, пока договор с подрядчиком не заключен – мусор вывезен не будет.