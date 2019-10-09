«Это передел рынка». Тагильские заводы готовятся к внедрению Парижского соглашения

Как отметили на заводах, соглашение на их деятельности пока не отразилось. Представители НТМК и УВЗ подчеркнули, что и до подписания Парижского договора на предприятиях реализовывались программы по снижению выбросов парниковых газов.

По заявлению ЕВРАЗа, благодаря реализации программ ресурсосбережения и энергоэффективности выбросы на НТМК с 2013 года снизились на 12%.

В краткосрочной перспективе ратификация Парижского Соглашения на работе предприятий ЕВРАЗа не отразится, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.

На «Уралвагонзаводе» сказали, что план предприятия по Парижскому соглашению будет разработан после вступления пакета документов в законную силу.

Полный пакет нормативных документов федерального уровня по этому вопросу пока не принят. Но корпорация уже реализует проекты, снижающие выброс парниковых газов, а также проекты по повышению энергоэффективности производства.заявили TagilCity.ru в пресс-службе «Уралвагонзавода».

В то же время экологи Нижнего Тагила считают, что ориентироваться на Парижское соглашение не стоит: Россия сама в состоянии разработать стандарты по улучшению экологической обстановки в промышленных городах.

Выбросы и потепления — очередной передел рынка. Надо не Парижские соглашения, а российские законы принимать в пользу жителей, чтобы нам было комфортно жить, чтобы население не уезжало никуда, чтобы было готово здесь проживать и рожать детей, сказал TagilCity.ru руководитель общественной организации «Экоправо» Андрей Волегов.