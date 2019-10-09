Мэрия Екатеринбурга рассказала о последствиях аварии на атомной станции

Лидером среди стихийных бедствий является наводнение. Землетрясений, согласно документу, опасаться не стоит, потому что очаги серьезных толчков находятся в нескольких тысячах километров от города. В Свердловской области возможны землетрясения с максимальной силой в 4,5-5 баллов.

К чрезвычайным ситуациям причислены также лесные и торфяные пожары, но степень их угрозы для Екатеринбурга не называется.

Также генплан содержит описание последствий катастроф на различных предприятиях. К примеру, если на Ново-Свердловской ТЭЦ случится взрыв топливно-воздушной смеси, то минимальные повреждения распространятся в радиусе 654,78 метра, а сильные — 133 метрах.