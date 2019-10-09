Мэрия Екатеринбурга рассказала о последствиях аварии на атомной станции
Администрация Екатеринбурга перечислила основные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, которые могут возникнуть в городе в ближайшие 15 лет. Они представлены в проекте генплана до 2035 года, который пока еще находится на стадии общественных обсуждений.
Лидером среди стихийных бедствий является наводнение. Землетрясений, согласно документу, опасаться не стоит, потому что очаги серьезных толчков находятся в нескольких тысячах километров от города. В Свердловской области возможны землетрясения с максимальной силой в 4,5-5 баллов.
К чрезвычайным ситуациям причислены также лесные и торфяные пожары, но степень их угрозы для Екатеринбурга не называется.
Также генплан содержит описание последствий катастроф на различных предприятиях. К примеру, если на Ново-Свердловской ТЭЦ случится взрыв топливно-воздушной смеси, то минимальные повреждения распространятся в радиусе 654,78 метра, а сильные — 133 метрах.
Если произойдет разрушение реактора БН-800 на Белоярской атомной станции, то в пределах 171 километра нужно будет защищать кожу и органы дыхания. Кроме того, потребуется эвакуация в зоне 47,5 километра.