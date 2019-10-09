В Свердловской области из-за пневмонии частично закрыли пять школ
Сегодня, 20:14Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За неделю с 30 сентября по 6 октября предварительный диагноз «пневмония» был поставлен 928 свердловчанам, что на 7% выше уровня предыдущей недели, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Из числа заболевших 63% - это взрослые. Также отмечен подъем заболеваемости среди детей 7-17 лет. Случаи болезни зафиксированы и у детей 0-2 лет.
По состоянию на 7 октября частично приостановлена работа в пяти школах, в целом речь идет о шести классах.
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