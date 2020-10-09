Куйвашев определил критерии для профобучения пострадавших из-за COVID-19 граждан

Свердловчане, попадающие под критерии выбора, получат возможность участвовать в программе профобучения и дополнительного профобразования.
Губернатор выделил три категории пострадавших:
До этого премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано особое распоряжение. Согласно ему, все россияне, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти бесплатное переобучение с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Напомним, в июле Мишустин заявил, что правительство в период кризиса помогло 26,5 миллионам детей.