Куйвашев определил критерии для профобучения пострадавших из-за COVID-19 граждан

Евгений Куйвашев подписал указ, который поможет определить критерии для профобучения свердловчан, отнесенных к категории пострадавших от коронавирусной инфекции, сообщает «Областная газета».

Свердловчане, попадающие под критерии выбора, получат возможность участвовать в программе профобучения и дополнительного профобразования. Губернатор выделил три категории пострадавших: Граждане, ищущие работу (к ним относятся люди, зарегистрировавшиеся в учреждениях службы занятости в период с 1 марта 2020 года);

Работники, находящиеся под риском увольнения (люди, в отношении которых с 1 мая 2020 года работодатель переводил их на неполный день, останавливал работу или отправлял в отпуск без сохранения заработной платы);

Выпускники образовательных организаций (свердловчани, выпустившиеся в период с 2019 и 2020 годов). До этого премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным было подписано особое распоряжение. Согласно ему, все россияне, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти бесплатное переобучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. Напомним, в июле Мишустин заявил, что правительство в период кризиса помогло 26,5 миллионам детей.

