«Новый уровень»: уральские медики установили пациенту дополнительный клапан в сердце

Несколько лет назад пожилому мужчине сообщили, что у него аортальный порок — один из наиболее распространенных врожденных пороков сердца. При этом диагнозе у аортального клапана имеется две створки вместо трех.
С того времени пациент начал наблюдаться в консультативно-диагностической поликлинике областной больницы. В последние годы заболевание вновь напомнило себе, каждый раз симптомы становились хуже.
Его беспокоила сильная одышка, давящие боли за грудиной, перебои в сердцебиении, слабость и повышенная утомляемость, прокомментировал врач отделения кардиохирургии СОКБ № 1 Александр Михайлов.
После обсуждений врачи пришли к выводу провести транскатетерную имплантацию аортального клапана (TAVI). Процесс нес несколько серьезных сложностей, однако врачами все равно было принято решение прооперировать мужчину. Данный случай был третьим из двухсот TAVI, выполненных в СОКБ № 1.
Этот опыт определенно говорит о том, что мы вышли на новый уровень в замене клапанов, подчеркнул завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лев Кардапольцев.
Напомним, в сентябре впервые с марта в ОКБ № 1 провели операции по трансплантации сердца и печени.