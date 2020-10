«Новый уровень»: уральские медики установили пациенту дополнительный клапан в сердце

Врачами Свердловской областной клинической больницы № 1 было выполнено сложное вмешательство по внутрисосудистой имплантации клапана пожилому мужчине, имеющему противопоказания для операции, сообщает пресс-центр СОКБ № 1.

Несколько лет назад пожилому мужчине сообщили, что у него аортальный порок — один из наиболее распространенных врожденных пороков сердца. При этом диагнозе у аортального клапана имеется две створки вместо трех. С того времени пациент начал наблюдаться в консультативно-диагностической поликлинике областной больницы. В последние годы заболевание вновь напомнило себе, каждый раз симптомы становились хуже. Его беспокоила сильная одышка, давящие боли за грудиной, перебои в сердцебиении, слабость и повышенная утомляемость, прокомментировал врач отделения кардиохирургии СОКБ № 1 Александр Михайлов. После обсуждений врачи пришли к выводу провести транскатетерную имплантацию аортального клапана (TAVI). Процесс нес несколько серьезных сложностей, однако врачами все равно было принято решение прооперировать мужчину. Данный случай был третьим из двухсот TAVI, выполненных в СОКБ № 1. Этот опыт определенно говорит о том, что мы вышли на новый уровень в замене клапанов, подчеркнул завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лев Кардапольцев. В Областной больнице №1 вновь проводят трансплантацию органов Напомним, в сентябре впервые с марта в ОКБ № 1 провели операции по трансплантации сердца и печени.

