«Новый уровень»: уральские медики установили пациенту дополнительный клапан в сердце

«Новый уровень»: уральские медики установили пациенту дополнительный клапан в сердце

Сегодня, 16:39Здоровье и экологияPhoto: Свердловская областная клиническая больница №1
Врачами Свердловской областной клинической больницы № 1 было выполнено сложное вмешательство по внутрисосудистой имплантации клапана пожилому мужчине, имеющему противопоказания для операции, сообщает пресс-центр СОКБ № 1.

Несколько лет назад пожилому мужчине сообщили, что у него аортальный порок — один из наиболее распространенных врожденных пороков сердца. При этом диагнозе у аортального клапана имеется две створки вместо трех.

С того времени пациент начал наблюдаться в консультативно-диагностической поликлинике областной больницы. В последние годы заболевание вновь напомнило себе, каждый раз симптомы становились хуже.

Его беспокоила сильная одышка, давящие боли за грудиной, перебои в сердцебиении, слабость и повышенная утомляемость, прокомментировал врач отделения кардиохирургии СОКБ № 1 Александр Михайлов.

После обсуждений врачи пришли к выводу провести транскатетерную имплантацию аортального клапана (TAVI). Процесс нес несколько серьезных сложностей, однако врачами все равно было принято решение прооперировать мужчину. Данный случай был третьим из двухсот TAVI, выполненных в СОКБ № 1.

Этот опыт определенно говорит о том, что мы вышли на новый уровень в замене клапанов, подчеркнул завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Лев Кардапольцев.

Напомним, в сентябре впервые с марта в ОКБ № 1 провели операции по трансплантации сердца и печени.

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