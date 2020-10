Молодые тагильчани продолжают заниматься очищением города от твердых бытовых отходов, сообщают в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

В третий раз активисты учреждений среднего и высшего профессионального образования и объединения работающей молодежи приняли участие в городской акции «Молодежный экологический десант». В течение нескольких часов 24 команды занимались уборкой территории в разных районных города. Участникам удалось заполнить почти 300 мусорных мешков, отправившихся затем на утилизацию. Напомним, накануне свердловчане собрали почти 600 мешков мусора на всероссийском эко-субботнике.

