20-минутные замеры на привокзальной площади в Нижнем Тагиле дали «нулевой» результат

20-минутные замеры на привокзальной площади в Нижнем Тагиле дали «нулевой» результат
20-минутные замеры на привокзальной площади в Нижнем Тагиле дали «нулевой» результат
Сегодня, 23:01Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
9 октября во время замеров TagilCity.ru выявило в Нижнем Тагиле превышение диоксида азота. Из-за этого было принято решение продлить исследование на 20 минут.

Замеры проводились в 20.30 в районе железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле при температуре воздуха плюс 6 градусов и западном ветре 3 метра в секунду. Показатель диоксида азота периодически поднимался до 0,5 — 0,7 миллиграмм на метр кубический, в связи с чем было принято решение провести длительные 20-минутные замеры. Во время исследования показатели синильной кислоты, формальдегида, диоксида серы, сероводорода и диоксида азота остались на нулевом уровне. Превышений не обнаружено.

Фото:tagilcity.ru

Ежедневно на нашей странице в Instagram в прямом эфире журналист редакции TagilCity.ru транслирует замеры воздуха в Нижнем Тагиле.

Напомним, в течение сентября 12 из 30 дней тагильчане дышали воздухом с примесями формальдегида и сероводорода. Именно эти показатели периодически фиксировались с превышением допустимого уровня.

Информация о состоянии атмосферы получена на основании инструментальных замеров газоанализатором «Геолан-1П». Указанные сведения не являются официальными и могут отличаться от замеров, опубликованных уполномоченным государственным органом. Для получения официальной информации о состоянии окружающей среды редакция «TagilCity» рекомендует направлять соответствующие запросы в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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