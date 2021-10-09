Антирекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19 побит в Свердловской области

Более 900 свердловчан находятся в больницах в тяжелом состоянии

Больше всего заболевших среди жителей Екатеринбурга, там инфекция диагностирована у 165 человек. Также COVID-19 зафиксирован в Нижнем Тагиле и еще 45 муниципалитетах.