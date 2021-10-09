Антирекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19 побит в Свердловской области

Антирекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19 побит в Свердловской области
Антирекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19 побит в Свердловской области
Сегодня, 15:02Здоровье и экологияФото: 1MI
551 случай коронавируса зафиксирован в Свердловской области с 8 по 9 октября, сообщает региональный оперштаб.

Более 900 свердловчан находятся в больницах в тяжелом состоянии

Больше всего заболевших среди жителей Екатеринбурга, там инфекция диагностирована у 165 человек. Также COVID-19 зафиксирован в Нижнем Тагиле и еще 45 муниципалитетах.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус выявлен у 143 763 человек. 929 пациентов находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, 436 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки инфекция зарегистрирована у 29 362 человек, всего за время пандемии диагноз подтвержден у 7 746 718 россиян.

458 человек выписано по выздоровлению из больниц на сутки на Среднем Урале

Общее число выздоровевших свердловчан — 132 235.

По стране за все время из медучреждений выписано 6 840 845 человек, из них 21 049 пациентов за минувшие сутки.

Еще 48 свердловчан скончались от коронавируса за сутки

Всего от инфекции умерло 6 687 жителей региона.

В России с 8 по 9 октября подтверждено 968 летальных случаев, с начала пандемии зарегистрировано 215 453 случая смерти.

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