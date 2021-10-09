Минздрав региона выехал в Первоуральск проверять инцидент с нехваткой кислорода

В документе, отправленном в прокуратуру Первоуральска, говорится, что из 108 коек кислородной подводкой обеспечены только 96, при этом одновременно подключить кислород можно только на 40 местах. В своем заявлении медики указали на тот факт, что при одномоментном подключении всех коек, снизится давление кислорода в системе, из-за чего под угрозой будут жизни пациентов на ИВЛ, сообщает Ура.ру.
В настоящий момент в городе, как и в целом по стране, наблюдается рост тяжелых больных, которым экстренно необходима кислородная терапия, говорят врачи. Медики настаивают, что их заявка на приобретение дополнительного оборудования на 19 миллионов рублей в Минздраве Свердловской области осталась без ответа.
После публикации материала изданием, ведомство прислало комментарий, что по данному факту началась проверка, а в Первоуральск выехали представители Минздрава.
Все медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, обеспечены кислородом в соответствии с представленными ими заявками и жалоб об его отсутствии больше ни от кого не поступало, заявили изданию в ведомстве.
Напомним, в Свердловской области на 9 октября обновился антирекорд по количеству заболевших коронавирусом и летальных исходов от новой инфекции.