Перевозчик заплатит штраф за течь топлива на станции Шарташ

Уральское управление государственного железнодорожного надзора выписало штраф АО «РН-Транс» за ненадлежащую перевозку опасных грузов, сообщили TagilCity.ru в ведомстве.
Причиной течи топлива из вагона-цистерны стало негерметичное закрытие основного клапана сливного прибора. Проверять исправность указанного механизма должны были специалисты АО «РН-Транс» — организация, которая занималась отправкой опасного груза.
В отношении последней составлен протокол об административном правонарушении.
Напомним, 12 июля одна из цистерн на железнодорожных путях на станции Шарташ дала течь. На пути вылилось дизельное топливо.