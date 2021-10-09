Перевозчик заплатит штраф за течь топлива на станции Шарташ

Транспортная прокуратура Свердловской области признала АО «РН-Транс» виновным в сливе топлива на станции Шарташ в июле 2021 года.

Уральское управление государственного железнодорожного надзора выписало штраф АО «РН-Транс» за ненадлежащую перевозку опасных грузов, сообщили TagilCity.ru в ведомстве. Причиной течи топлива из вагона-цистерны стало негерметичное закрытие основного клапана сливного прибора. Проверять исправность указанного механизма должны были специалисты АО «РН-Транс» — организация, которая занималась отправкой опасного груза. В отношении последней составлен протокол об административном правонарушении. Напомним, 12 июля одна из цистерн на железнодорожных путях на станции Шарташ дала течь. На пути вылилось дизельное топливо. Утечка дизельного топлива из цистерны произошла на станции Шарташ в Екатеринбурге: ликвидация заняла три часа (ФОТО)

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