Перевозчик заплатит штраф за течь топлива на станции Шарташ

Перевозчик заплатит штраф за течь топлива на станции Шарташ
Перевозчик заплатит штраф за течь топлива на станции Шарташ
Сегодня, 17:35Здоровье и экологияФото: Уральское управление транспортной прокуратуры
Транспортная прокуратура Свердловской области признала АО «РН-Транс» виновным в сливе топлива на станции Шарташ в июле 2021 года.

Уральское управление государственного железнодорожного надзора выписало штраф АО «РН-Транс» за ненадлежащую перевозку опасных грузов, сообщили TagilCity.ru в ведомстве.

Причиной течи топлива из вагона-цистерны стало негерметичное закрытие основного клапана сливного прибора. Проверять исправность указанного механизма должны были специалисты АО «РН-Транс» — организация, которая занималась отправкой опасного груза.

В отношении последней составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, 12 июля одна из цистерн на железнодорожных путях на станции Шарташ дала течь. На пути вылилось дизельное топливо.

Сюжеты:
Экология
Материалы по теме:
прокуратуратопливоприродоохранная прокуратураСвердловская транспортная прокуратуратранспортная прокуратура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы