Почти половину сентября тагильчане дышали выбросами с превышениями ПДК

В течение 12 дней из 30 в сентябре тагильчане дышали выбросами с опасными превышениями. Посты УГМС по мониторингу загрязнений воздуха в Нижнем Тагиле восемь раз за месяц фиксировали превышение ПДК формальдегида и сероводорода. Еще четыре раза превышения по диоксиду азота и сероводороду выявил газоанализатор TagilCity

С 1 по 8 сентября ежедневно, кроме 5 сентября, концентрация формальдегида в воздухе варьировалась от 1,1 до 2 ПДК. Все превышения были зафиксированы на стационарных постах в районе Вагонки и Сухоложского поселка. Кроме того, 29 сентября на Красном Камне было превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК. Газоанализатор TagilCity.ru выявлял превышение нормы загрязнений четыре раза за сентябрь: 15 сентября — диоксид азота — 2 ПДК;

16 сентября — сероводород — 2,5 ПДК;

23 сентября — диоксид азота — 1,5 ПДК;

25 сентября — сероводород — 3,8 ПДК. Формальдегид — вещество второго класса опасности. Оказывает негативное влияние на генетику, органы дыхания, зрения и кожный покров, а также сильное воздействие на нервную систему. Занесен в список канцерогенных веществ. Выбрасывают вещество в Нижнем Тагиле «Уралхимпласт» — 22 тонны в год и ЕВРАЗ — 396 кг в год. Сероводород относится к веществам 3 класса опасности, так как при длительном и систематическом воздействии может привести к иммунодефициту, заболеваниям легочной системы и неврозам. Взаимодействуя с другими загрязнителями, сероводород может превращаться в серную кислоту и растворяться в дождевой воде. Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год. Напомним, Нижний Тагил наряду с другими 12 городами входит в федеральную программу «Чистый воздух», согласно которой к 2024 году объем выбросов в атмосферу должен снизится на 20%. Однако с 2018 года, по данным реестра Росгидромета, качество воздуха в городе ухудшается. В 2018 году оно оценивалось как «низкое», в 2019 году — «повышенное», в 2020 году увеличилось до «высокого». Также в 2020 году была проведена оценка риска для здоровья жителей Нижнего Тагила при ингаляционном воздействии приоритетных загрязнителей атмосферы. Исследования показали, что аэрогенный риск превышает допустимый уровень до 50 раз.

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