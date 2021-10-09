Потепление до +13 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

Потепление до +13 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Потепление до +13 градусов ожидается в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:58Здоровье и экологияФото: 1MI
Потепление до +13 градусов в середине следующей рабочей недели в Нижнем Тагиле обещают синоптики. Прогноз опубликован на сайте Гисметео.

В понедельник, 11 октября, днем ожидается +7 градусов, ночью прогнозируются заморозки до -2 градусов. Будет переменная облачность с дождем. Ветер-юго-западный до 10 метров в секунду.

Во вторник, 12 октября, днем потеплеет до +10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Возможны осадки в виде дождя. Ветер сменится на западный с порывами до 10 метров в секунду.

В среду, 13 октября, воздух днем прогреется до +13 градусов, ночью ожидается +5 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный до 7 метров в секунду.

Напомним, автомобилистам рекомендовано переходить на зимнюю резину из-за гололеда на дорогах Свердловской области.

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