Потепление до +13 градусов ожидается в Нижнем Тагиле

В понедельник, 11 октября, днем ожидается +7 градусов, ночью прогнозируются заморозки до -2 градусов. Будет переменная облачность с дождем. Ветер-юго-западный до 10 метров в секунду.
Во вторник, 12 октября, днем потеплеет до +10 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов. Возможны осадки в виде дождя. Ветер сменится на западный с порывами до 10 метров в секунду.
В среду, 13 октября, воздух днем прогреется до +13 градусов, ночью ожидается +5 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер западный до 7 метров в секунду.
Напомним, автомобилистам рекомендовано переходить на зимнюю резину из-за гололеда на дорогах Свердловской области.